Baby gang la politica si metta in discussione

Civitanova, 29 marzo 2025 – “Colpevoli silenzi e chicchere sterili, il costante atteggiamento superficiale del mondo adulto non dovrebbe più sorprendermi. Eppure, ogni volta riesce a fare peggio”. Comincia così una riflessione che affida ai social Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico che ha prodotto la relazione sul fenomeno del disagio giovanile e della, letta in consiglio comunale. Impossibile non vederci un riferimento anche al dibattito politico che ne è seguito quando parla di “sottovalutazione del disagio giovanile, chiacchiericcio sterile che intasa i social o si insinua persino nei contesti pubblici più rilevanti, propaganda spicciola spinta da posizionamenti tribali e ideologici. Tutto si ripete, ossessivamente, mentre molti nostri giovani continuano a soffrire”.