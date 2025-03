Laspunta.it - Aziende agricole in crisi. Una delegazione dell’Aspal ricevuta dal Prefetto. “Siamo in emergenza”

Leggi su Laspunta.it

La scorsa settimana, si è tenuta a Roma, l’assemblea nazionale del Consiglio Nazionale Unitario per lo Stato di, presso l’Hotel Nazionale di piazza Montecitorio. Hanno partecipato tutte le delegazioni dei rappresentanti, di quasi tutte le Regioni Italiane, nella sala Capranichetta dell”Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio, che è stata riempita fino al limite della capienza da 150 persone provenienti da tutta Italia. Tutti gli intervenuti, ivi compreso alcuni dei sindaci, che hanno deliberato la richiesta di Stato dial governo Italiano, hanno discusso in maniera approfondita del documento die didell’agricoltura, dell’allevamento e della Pesca Italiana, che nel pomeriggio è stato consegnato da unaaldi Roma, in via quattro Novembre, presso palazzo Valentini.