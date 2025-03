Bergamonews.it - Avis, donazioni in crescita e standing ovation per Trapattoni che lascia la presidenza dopo 8 anni

Bergamo. Si è tenuta stamattina, nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo, alla presenza di circa 500 delegati, in rappresentanza di 37.789 soci, provenienti da 157comunali, la 79° assemblea associativa diprovinciale Bergamo. A tirare le somme di un anno intenso e positivo è stato il presidente Artemio, che con questa relazione ha concluso il suo secondo e ultimo mandato alla guida dell’associazione.Il 2024 si è chiuso con un bilancio donazionale in: 62.725registrate, in aumento del 2,1% rispetto al 2023. Un dato che segna finalmente un’inversione di tendenza e che trova la sua spinta principale nell’aumento delledi plasma (+8,41%), grazie anche al progetto sperimentale attivato presso l’unità di raccolta di Monterosso a Bergamo.Resta invece sostanzialmente stabile la raccolta di sangue intero, con una lieve flessione (- 0,27%), non preoccupante perché il sistema, per quanto riguarda il sangue, è in piena autosufficienza.