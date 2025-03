Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, la rivelazione del cast fa numeri da record

I fan sono stati entusiasti di scoprire chi farà parte deldi, poiché la diretta dell’annuncio delha infranto unstorico per la Marvel. Secondo quanto riportato da Deadline, la diretta, durata oltre cinque ore, ha totalizzato “275 milioni di visualizzazioni digitali”, diventando l’evento in diretta più visto nella storia del studio. L’annuncio ha anche generato “3,1 milioni di interazioni sui social” e “5 volte il volume sociale” rispetto al trailerdi Deadpool & Wolverine che debuttò durante il Super Bowl dello scorso anno. Deadline segnala che l’audience è aumentata man mano che la diretta proseguiva, rendendo questo l’evento in diretta più visto su più piattaforme.Durante e dopo l’annuncio,è stato un vero fenomeno sui social.