Anteprima24.it - Avellino-Benevento, i convocati di Auteri: una assenza a sorpresa per i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 24 i calciatoridal tecnico giallorosso Gaetanoper il derby in programma domani sera (ore 19:30) al “Partenio-Lombardi” contro l’. Nella lista figurano di nuovo Nunziante, Capellini e Perlingieri, assenti contro il Picerno. Out gli infortunati Nardi e Ferrara. Anon c’è tra ianche Viviani. Presente Manconi che aveva saltato la seduta di mercoledì scorso per una fascite plantare. PORTIERI: Manfredini, Lucatelli, NunzianteDIFENSORI: Berra, Capellini, Meccariello, Tosca, Oukhadda, Sena, Veltri, ViscardiCENTROCAMPISTI: Agazzi, Acampora, Prisco, Simonetti, Talia, PinatoATTACCANTI: Borello, Carfora, Lanini, Lamesta, Manconi, Starita, Perlingieri L'articolo, idi: unaper iproviene da Anteprima24.