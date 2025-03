Lanazione.it - Autovelox ad Arezzo: solo tre attivi, nuove installazioni in vista

Sono rimasti in tre. Sono gli ultimi presidi sulla velocità intorno alle strade aretine: tre. Due sulla tangenziale e uno isolato sul raccordo. Gli altri sembrano "minacciosi" ma in realtà sono vuoti e innocui. Perché tanti anni fa l’ex prefetto Salvatore Montanaro, tra il tripudio degli automobilisti, li aveva spenti tutti e da allora nessuno li ha riaccesi. Il primo ad aprire uno spiraglio è l’attuale prefetto Clemente Di Nuzzo. Al tavolo sulla sicurezza stradale ha aperto la via a: e a fianco lo conferma, anche se certoa fronte di situazioni di pericolo reale e nel rispetto totale delle attuali normative. Ma qual è il quadro dei misuratori di velocità? Dei tre superstiti, quello sul raccordo è tarato a 80 chilometri orari, a parte un breve passaggio mesi fa per i lavori sulla bretella.