Lanazione.it - "Autostrada gratuita. Forza Italia determinante"

è statanell’avvio del confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’ipotesi di gratuità o agevolazione tariffaria nel trattole Lucca-Altopascio per mezzi pesanti e auto dei residenti": lo sottolinea in una nota il direttivo comunale partito azzurro che si dichiara estremamente soddisfatto dell’apertura del dialogo registrata nei giorni scorsi nell’incontro di Roma e che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. "Il nostro assessore alla mobilità, Remo Santini – si legge nella nota – ha fatto suo l’input di, prima lavorando per coinvolgere tutti i Comuni della Piana nel tavolo tecnico sulle possibili soluzioni di riduzione dell’inquinamento da traffico, poi a far convergere gli enti pubblici sulla convinzione di chiedere una riunione con i tecnici del Governo sull’ipotesile.