Ilgiorno.it - Auto e moto d’epoca per parlare d’autismo

Leggi su Ilgiorno.it

"Passione Aut – Autismo e" è l’evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo attraverso il coinvolgimento di associazioni sensibili a queste tematiche e di appassionati dei veicoli storici. L’iniziativa, in programma domani dalle 10.30 alle 16.30 in via Cavour (Fontana dell’incontro), è organizzata dall’associazione “Un ponte nella vita Aps“, con il patrocinio del Comune di Corsico e con la partecipazione del Circolo ambrosiano veicolidi Milano e di altri clubmobilistici lombardi che hanno voluto prendere parte all’evento di sensibilizzazione. I veicoli storici saranno in mostra in piazza e gireranno per le vie della città (grazie al supporto della polizia locale) in un grande corteo. Ci sarà anche Matteo Silvestri, giovanissimo artista del territorio di grande talento che esporrà le sue opere.