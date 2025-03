Panorama.it - Australia e Arabia Saudita valutano il caccia GCAP: cresce l’interesse per il programma anglo-italo-nipponico

Durante l’Avalon Airshow, che si tiene nelle vicinanze di Melbourne,, un alto ufficiale della Forza aereana (Royaln Air Force, o RAAF), il vice maresciallo dell’aria Nicholas Hogan, ha dichiarato che il suo ufficio ha recentemente ricevuto un pacchetto informativo riguardante il Global Combat Air Programme (), ovvero il progetto in corso per ildi sesta generazione e i relativi sistemi d’arma sviluppati congiuntamente da Regno Unito, Italia e Giappone, i cui delegati erano presenti all’evento.La RAAF, che ha appena ricevuto la sua flotta di 72 esemplari di Lockheed Martin F-35A lo scorso dicembre, al momento starebbe soltanto cercando di capire come potrebbe operare in futuro con quell’aeroplano nello scenario Asia-Pacifico.Dopo l’, anche l’sta quindi guardando con attenzione alla possibilità offerta dal, ovvero quella di abbassare la quota di armamenti acquistati dagli Stati Uniti, storico fornitore.