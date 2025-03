Lapresse.it - Aura Neapolis, la prima festa di FdI a Napoli

Leggi su Lapresse.it

Al via, ladi FdI, due giorni di incontri e dibattiti alla Rotonda Diaz, sul lungomare partenopeo. Marco Nonno, presidente del coordinamento cittadino napoletano di Fratelli d’Italia, ha voluto spiegare così la scelta della location: “Sono passati 25 anni dall’ultimadi Alleanza Nazionale che si tenne proprio qui, nel posto più bello del mondo”. “Iniziamo la campagna elettorale per le regionali – ha aggiunto Nonno – Lanceremo domani le nostre proposte, ma è di dominio pubblico che Fratelli d’Italia ha messo in campo le sue migliori energie. Ha proposto come candidato a presidente della Regione il viceministro Cirielli ed è di ieri la notizia della nomina di Iannone come sottosegretario. La Campania esprime una classe dirigente eesprimerà la sua classe dirigente all’altezza”.