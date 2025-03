Veronasera.it - Attività industriale veronese in calo, ma con prospettive meno negative

L'economiaha chiuso il 2024 ancora in negativo. Segnoanche per vendite e ordini, anche se in miglioramento. E le previsioni si fannocupe per il primo trimestre del 2025. Confindustria Verona ha realizzato un'indagine sugli ultimi tre mesi del 2024 dell'