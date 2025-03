Ilgiorno.it - "Attenti alla truffa della gomma bucata nei parcheggi dei centri commerciali"

Furti e truffe, la polizia locale lancia l’rme: "Ci sono stati segnalati episodi avvenuti in alcune aree di sostacittà. Il raggiro consiste nel segnalare a un automobilista la foratura di uno pneumatico e poi di offrirsi di aiutarlo, con lo scopo di distrarlo e rubare beni dai veicoli. Nel caso foste stati coinvolti direttamente, vi invitiamo a recarvi nei nostri uffici e a fornire tutti gli elementi utili per poter identificare i soggetti autori di questi reati". Non solo truffe, ma anche furti soprattutto nelle aree di rifornimento di Opera Centro commerciale Coop e Md, a Pieve nei pressi del Tigros e nell’area carburanti del Fiordaliso di Rozzano. dove addirittura sono stati messi cartelli che invitano a fare attenzione mentre si fa rifornimento a causapresenza di ladri.