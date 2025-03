Ecodibergamo.it - Atalanta, «clamorosa» idea Retegui: potrebbe essere titolare a Firenze

Leggi su Ecodibergamo.it

CALCIO. Il capocannoniere, reduce da una lesione all’adduttore, è tra i 20 convocati (c’è anche Cuadrado) per la gara di domenica 30 marzo al Franchi (alle 15) contro i viola. Brescianini favorito per un posto in attacco.