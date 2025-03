Sololaroma.it - Asta per Svilar, la Roma trema: non solo il Chelsea sulle sue tracce

Il presente sorride ma, al tempo stesso, lavuole costruire il suo futuro. I giallorossi vogliono proseguire su questa strada centrando la qualificazione alla prossima Champions League, che permetterebbe alla società di operare con più facilità sul calciomercato. La dirigenza dovrebbe prima, però, confermare gli elementi che rappresentano la spina dorsale della squadra, con un occhio che va alla porta. Milesta infatti dimostrando di essere uno degli estremi difensori più interessanti, nel panorama nazionale e non. Il 25enne ha compiuto l’ennesimo step della sua carriera in questa stagione, dimostrando di saper giocare con i piedi e di riuscire abilmente a difendere i pali.Le prestazioni del classe 1999 non sarebbero passate inosservate agli occhi dei principali club europei, che avrebbero inserito nella loro lista dei desideri proprio il serbo.