Thesocialpost.it - Assolda un sicario per “punire” il figlio gay: “È un chirurgo, spezzagli le mani”

Aveva commissionato a unl’aggressione del, un, con l’intento di rompergli le dita e impedirgli così di continuare a svolgere la professione medica. Il motivo, secondo l’accusa, era il rifiuto da parte dell’uomo – oggi ultra-settantenne – dell’omosessualità del. Ora il Tribunale civile di Asti ha stabilito, per la prima volta in Italia, l’esistenza di un danno biologico causato da atteggiamenti omofobici all’interno della famiglia. «Per la prima volta in Italia io e il mio compagno abbiamo dimostrato un danno biologico connesso a un atteggiamento omofobico. Dal punto di vista medico-legale è un grande traguardo», ha dichiarato il medico, intervistato da La Stampa.La sentenzaLa vittima è Fabrizio Obbialero,cinquantenne legato da anni a un altro uomo.