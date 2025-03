Ilgiorno.it - Assalto alla fortezza della droga di Colico: il blitz dei carabinieri contro gli spacciatori armati di machete

(Lecco), 29 marzo 2025 – Ihanno trovato e smantellato la base logistica deglidei boschidell'Alto Lario. Glieranodi, pronti a difendersi, ma hanno preferito scappare e abbandonare tutto. Ihanno anche individuato tre bivacchi utilizzati dalle loro “sentinelle”. Operazionei boschiNei giorni scorsi icompagnia di Lecco hanno compiuto una retata nei boschidell'Alto Lago, trae Dorio. I militari, con tuta ed equipaggiamento da assetto operativo, sono riusciti a localizzare una base logistica utilizzata come rifugio dai pusher che gestiscono le piazze dello spacciozona. La base consisteva in una tenda con all’interno tutto il necessario per confezionare le dosi di sostanze proibite, oltre a scorte di acqua, cibo, coperte e altro ancora per poter presidiare la zona 24 ore su 24.