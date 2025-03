Cityrumors.it - Assalto al portavalori, prosegue la caccia al commando: la dinamica e il punto sulle indagini

Un colpo ben studiato e che aveva un solo obiettivo: recuperare i soldi senza avere feriti o morti. Obiettivo raggiunto, ora si prova a risalire ai responsabiliErano le 19 quando a San Vincenzo, in provincia di Livorno, undi nove persone è entrato in azione in autostrada contro due. All’interno dei mezzi erano presenti quattro milioni di euro destinati al caveau di Grosseto per le pensioni. I soldi, però, non sono mai arrivati a destinazione.allaal: lae il(Ansa) – cityrumors.itI banditi, infatti, sono riusciti nell’intento di portare via il bottino. Una rapina studiata e che ha visto il coinvolgimento di un numero diverso di malviventi. Come precisato in precedenza, sono 9 i soggetti che hanno agito in modo diretto prima bloccando iin unin cui la carreggiata era ad unica percorrenza a causa dei lavori e poi sono entrati in azione con un esplosivo.