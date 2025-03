Assalto al portavalori bottino da 4 milioni | sparati almeno 20 colpi di fucile poi l’esplosivo per sventrare il furgone

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN VINCENZO – Sono proseguite senza sosta le ricerche, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Livorno coadiuvati dalla compagnia di Piombino, dei banditi del commando composto danove persone che ha fermato e svaligiato due mezzisulla variante Aurelia all’altezza di San Vincenzo. Le indagini sono coordinate dalla procura di Livorno che ha aperto un fascicolo per rapina.Sono stati utilizzati anche elicotteri dotati di visori notturni per individuare i responsabili di un colpo che potrebbe aver fruttato ai malviventi qualcosa come 4di euro, portati via dalla banca con borsoni neri.La ricostruzione dell’episodio parla di un vero e proprio agguato da film: sono stati, dai banditi travisati da passamontagna,20disulla parte frontale delche apriva il trasporto.