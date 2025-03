Assalto ai portavalori sulla variante Aurelia, trovata una delle auto usate per la fuga

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN VINCENZO – Prima possibile svolta per il caso dell’aia San Vincenzo.È stata infatti rinell’entroterra pisano unatreper ladella banda che ha assaltato i due furgoni blindati con un vero e proprio blitz modello commando.È un suv di marca Volvo, riquesta mattina in provincia di Pisa ma in linea d’aria non molto distante dal luogo dell’. Il mezzo sarà controllato centimetro per centimetro alla ricerca di indizi sui malviventi.Continuano, anche con l’ausilio dell’elicottero dell’Arma, le ricerche in tutta la Toscana.