Ilfattoquotidiano.it - Assalto a portavalori: ritrovata un’auto. Il testimone: “Il rapinatore mi ha guardato e ha sparato verso di me”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stataquesta mattina una delle tre auto utilizzate per la fuga dalla banda che ieri ha assaltato due furgonisulla Variante Aurelia, all’altezza di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Si tratta di un Suv Volvo, trovato in un campo nell’entroterra pisano, non lontano, in linea d’aria, dal luogo dell’attacco. Le ricerche dei fuggitivi proseguono senza sosta da ieri, con polizia e carabinieri impegnati in una vasta caccia all’uomo in tutta la Toscana meridionale. L’operazione coinvolge anche un elicottero dell’Arma, che sorvola la zona nel tentativo di individuare i responsabili.L’è avvenuto nel pomeriggio di venerdì all’uscita della galleria sud di San Vincenzo, dove i banditi, armati di fucili a pompa, hanno bloccato la carreggiata incendiando due veicoli per coprirsi la fuga.