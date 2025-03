Dilei.it - Ascolti tv del 28 marzo, The Voice Senior sfida Tradimento

Leggi su Dilei.it

La serata televisiva del venerdì sera è dominata da Antonella Clerici che su Rai 1 ha condotto The. Mentre su Canale 5 è andata in onda una puntata della serie.Serata adrenalinica quella vissuta a Thesu Rai 1. I giudici di Antonella Clerici, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, hanno scelto i 24 concorrenti, 6 per squadra, che proseguiranno nella gara.Intanto, su Canale 5 è andata in onda la soapche racconta di Guzide Yenersoy, un rispettato giudice del tribunale di famiglia, sposata da 30 anni con Tarik, di cui è profondamente innamorata. Insieme hanno due splendidi figli, Ozan e Oylum. Ma mentre sembra andare tutto per il meglio, si scopre che dietro un’apparenza di amore e fiducia si celano segreti inaspettati e difficili da accettare.