Sport.quotidiano.net - Arti Marziali. Il Johnny’s Karate di Borgo Sisa torna dalla Slovenia con 9 medaglie

Ildiè pto con cinque atleti per laed è rientrato a casa con novenella Konjice Horse Cup. Doppio oro per Sebastian Foschi, che ha dominato i quattro incontri della categoria junior -55 kg e ha vinto senza subire alcun punto. Nella classe senior -60 kg, invece, Foschi ha sfidato in finale il compagno Francesco Piazza, vincendo 4-3 e ottenendo il punto decisivo a otto secondifine. Medaglia d’argento per Piazza, che conquista inoltre il bronzo nella junior -61 kg. Dopo aver perso per un solo punto la sfida valida per l’accesso alla finale, l’atleta è stato ripescato e ha vinto 5-0 l’incontro per il terzo posto. Soddisfazione anche per il giovane Thiago Frangorzi, classe under 14, che nella categoria +55 kg ha perso il secondo incontro ma ha ottenuto il bronzo in seguito al ripescaggio.