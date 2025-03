Arte Il Ramo d’oro al Villaggio | a Roma dialogo tra artista e curatrice

Leggi su Ildenaro.it

, 29 mar. (askanews) – Mdì 1 aprile 2025, Piano Terra presenta Ilal, una conversazione tra l’Elisa Montessori e laMarta Silvi. Unaperto che offrirà al pubblico l’occasione per approfondire il lavoro di un’che ha segnato la scena contemporanea con il suo approccio sperimentale e il suo linguaggio visivo poetico. L’evento si terrà a, dalle 18.00 alle 19.00, in Piazza Grecia, 18. E’ gradita la prenotazione a [email protected] ndo dal concetto di con-temporaneo, inteso come temporaneità e tempestività del lavoro, la conversazione si concentrerà sulla natura stessa di Project Window: un progetto che unisce la dimensione intima della creazione con un’apertura verso lo spazio pubblico. Elisa Montessori, infatti, ha accolto con entusiasmo l’invito di Piano Terra a inaugurare Project Window, uno spazio espositivo concepito come una vetrina in grado di offrire un’opportunità di espressione e dicon il territorio.