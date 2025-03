Metropolitanmagazine.it - Arriva Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta: già disponibile su Facebook e Whatsapp

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Se ne parlava da un po’, ma ora è ufficiale:AI,di. Infatti saràsia suche su, e sarà inoltre riconoscibile dal logo a forma di cerchio colorato (principalmente blu). Per attivarla, basterà cliccare sul logo, che si trova in basso a destra dell’app (nella schermata dove compaiono tutte le chat) e si aprirà un messaggio con alcune informazioni sull’utilizzo e sulla privacy, che spiega come funziona questa nuova funzionalità.AI,diSi tratta di un modello di intelligenzaLarge Language Model. È inoltre basato su Llama 3.2, ed è attualmente in fase di distribuzione graduale sia in Italia, che anche in altri paesi dell’Unione Europea. Si tratta poi di un servizio opzionale, che è progettato per fornire risposte automatiche.