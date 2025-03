Sport.quotidiano.net - Arriva il Sudtirol. Il Mantova a rischio si arma di coraggio. I tre punti sono vitali

La sfida salvezza con ilha il sapore di una finale per il. La squadra di Possanzini prima della pausa è scivolata nella zona retrocessione diretta e ora, quando mancano otto partite al termine, deve invertire la rotta e ritrovare quella vittoria che manca ormai da troppo tempo. "Non dobbiamo perdere la nostra identità – è l’analisi del tecnico virgiliano –. Se cambiamo il nostro modo di giocare andiamo in difficoltà. Mancano ancora tante partite e citantiin palio. Io credo fortemente alla salvezza". Nei giorni scorsi anche il presidente Piccoli è intervenuto per responsabilizzare la squadra in vista di questo rush finale: "Ha voluto farsi sentire per smentire chi parla di una sua presunta assenza. In realtà lui c’è sempre e con me è sempre stato schietto. Se ha qualcosa da dirmi me lo dice sempre in faccia".