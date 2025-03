Iodonna.it - Arriva il mese delle vacanze di Pasqua e dei ponti lunghi, urge un recap dei nuovi must primaverili. Tra collab esclusive, capi sostenibili e accessori che svoltano il guardaroba

Nelli – e dei primi– ildeve essere pronto a dischiudersi per realizzare in un lampo e con facilità gli outfit mid season perfetti. Seguendo il fil rouge di uno stile elegantemente versatile e sostenibile, pronto a ogni evenienza, ecco le ultimissime idee shopping da segnarsi nella wishlist di Aprile 2025.Lo stile vintage sostenibile di AlcottSi chiama Alcott Vintage il nuovo progetto di Alcott votato alla moda circolare e un consumo piu? consapevole. Con esclusivo shop online second hand, che unisce stile passato e presente orientandosi allo stesso tempo verso un futuro sempre piu? sostenibile. Ogni capo disponibile e? un pezzo unico, un esempio iconico dell’estetica retro? ma comunque attualissimo. Perfetto da mixare con altrinello stesso stile.