Arresto di ?mamo?lu in Turchia Momento geopolitico perfetto per Erdo?an?

Arresto di İmamoğlu in Turchia. Momento geopolitico perfetto per Erdoğan?

Con l’del sindaco di Istanbul, Ekrem ?mamo?lu, avvenuto all’alba di mercoledì 19 marzo e ufficializzato domenica 23 marzo, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha scoperto le sue carte. Nonostante la sorpresa sul piano internazionale, la decisione di incarcerare il suo principale oppositore politico e figura più carismatica del Partito Repubblicano del popolo (Chp), primo partito d’opposizione nel paese, rientra nella più ampia strategia dell’alleanza di governo di dividere i suoi avversari politici, in particolar modo il Chp e il partito curdo Dem, e allo stesso tempo cercare di plasmare l’opposizione a propria immagine e somiglianza, così da non avere intralci nelle modifiche costituzionali. Erdo?an ha infatti esaurito il limite dei due mandati per la presidenza fissato dalla Costituzione, ma vorrebbe modificarne il contenuto e ricandidarsi per un ulteriore quinquennio, senza temere le conseguenze di una deriva autoritaria nel paese.