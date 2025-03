Lanazione.it - Arrestato l’incubo dei ragazzini. Li rapinava in centro e alla stazione . Bloccato nel parco Mariambini

di Irene Puccioni Era il terrore dei. Li individuava, si avvicinava spavaldo e con la solita tecnica – violenza e minacce – li, prendendo loro tutto ciò che di prezioso avevano addosso. I malcapitati venivano ripuliti di soldi, collanine e braccialetti d’oro. In un caso la vittima è stata derubata anche della cintura dei pantaloni. L’autore, un cittadino tunisino di 23 anni, è andato avanti per mesi, da fine maggio a settembre 2024, a seminare il panico tra i giovani di zona, prendendo di mira, in particolare, quelli tra i 16 e i 19 anni, inanellando una serie di rapine tra Empoli (ine in zona) e Sovigliana di Vinci, riuscendo sempre a farla franca. Poche ore fa, però, la polizia del commissariato di Empoli è riuscita a rintracciarlo in città. Il giovane è stato fermato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria all’interno dele al termine di una intensa attività investigativa è statoe portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.