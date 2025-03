Ilfattoquotidiano.it - Arrestato consigliere comunale di centrodestra a Brescia: “Puniva le figlie perché troppo occidentali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unè statoper aver impedito di far vivere leuna “vita occidentale“. IldiBalwinder Singh, 49 anni, di origini indiane, è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti delle. Singh, residente nella città lombarda da 24 anni ed eletto alle ultime elezioni nella lista del“Fabio Rolfi Sindaco”, è sottoposto, insieme alla moglie, alla misura del braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alle due, ormai maggiorenni, che si trovano ora in una comunità protetta.L’inchiesta è scattata a seguito di una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla più giovane delle due sorelle. La ragazza si sarebbe confidata con un’insegnante, raccontando le violenze subite in famiglia.