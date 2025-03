Serieanews.com - Arnautovic, che record assurdo: neanche Messi e Ronaldo ci sono riusciti

Leggi su Serieanews.com

Markoè pronto ad entrare nella storia del calcio con unchee Cristianohanno mai raggiuntoMarko(SerieANews – ANSA Foto)Oggetto misterioso nello scorso campionato, che non lo ha visto tra i protagonisti della storica seconda stella vinta dall’Inter, quest’anno Markosi sta rivelando il vero asso della manica dei nerazzurri.Autore di gol pesantissimi come quello da 3 punti contro la Fiorentina, l’eurogol in Coppa Italia contro la Lazio e la rete dell’1-2 che ha dato il via alla rimonta degli uomini di Inzaghi contro il Monza, l’attaccante austriaco sta facendo in questa stagione ciò che i tifosi dell’Inter si aspettavano da Mehdi Taremi, arrivato come prima alternativa alla coppia Lautaro-Thuram, ma fin qui a dir poco deludente.