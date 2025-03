Formiche.net - Armi, intelligence e truppe. Cosa si muove al fianco dell’Ucraina

Nel clima incerto della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un importante passo in avanti verso il rafforzamento della cooperazione con gli alleati europei. Durante una conferenza stampa il 28 marzo, ha spiegato come l’Ucraina stia finalizzando accordi strategici per ricevere nuove forniture di aiuti militari e approfondire la condivisione di informazioni d’.Il prossimo incontro nel formato Ramstein, convocato dal Gruppo di contatto per la difesa ucraina e previsto per l’11 aprile a Bruxelles, sarà presieduto dal Regno Unito. Durante questo meeting verranno approfonditi temi cruciali per la sicurezza nazionale, come l’accesso alle riserve di munizioni messe a disposizione da alcuni leader europei e accordi segreti riguardanti la produzione di sistemi di difesa aerea, artiglieria, nonché investimenti per lo sviluppo di droni e missili ad opera dell’industria ucraina.