Dilei.it - Ariete: “Anche io molestata da ubriaca”. Le parole al suo compleanno

Candeline speciali per. Nel giorno del suo 23esimo, il 27 marzo, l’artista ha partecipato all’assemblea della fondazione Una Nessuna Centomila per discutere del tema del consenso in un rapporto sessuale. Un incontro particolarmente significativo, nel corso del quale Arianna Del Giaccio ha raccontatodi alcune brutte esperienze da lei vissute: “Mi sono trovata in situazioni scomode, ma ho detto no”.: “Ho subito molestie da”Grazie alla sua musicaè diventata una delle cantautrici più amate dalla Gen Z, malontano dal palco la star rappresenta un importante punto di riferimento per la sua generazione. Arianna Del Giaccio (questo il nome all’anagrafe della star) si è fatta spesso portavoce di disagi e problemi dei suoi coetanei, affrontando questioni piuttosto significative.