Arezzomuore durante intervento a occhi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Una donna di 50 anni è morta dopo essersi sottoposta a unoculistico di routine in una clinica privata ad Arezzo. La paziente non si sarebbe svegliata dall'anestesia. La ripresa dopo l'operazione di routine in teoria sarebbe dovuta essere veloce, ma la paziente non avrebbe mostrato segni di ripresa dopo l'. La donna viveva ad Abbadia San Salvatore con il compagno e un figlio adolescente, lavorava in un supermercato a Piancastagnaio,ed era molto conosciuta.