Notizieaudaci.it - Arezzo, Roberta Mazzuoli non si risveglia dall’anestesia e muore prima dell’intervento oculistico

La cinquantenne si doveva sottoporre in clinica ad un’operazione di routine La cinquantenneè morta dopo un interventoin una clinica privata diper ridurre la pressione oculare. L’intervento sarebbe stato considerato di routine ma la paziente non si sarebbeta. La tragedia nella giornata di venerdì 28 marzo con l’allarme che è scattato intorno alle 13:00. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati dal personale della clinica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Choc ad Abbadia San Salvatore, lascia compagno e figlio di 16 anniera residente ad Abbadia San Salvatore (Siena), dove viveva con il compagno ed un figlio 16enne. Dipendente di un supermercato Coop di Piancastagnaio (Siena), la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nel paese alle pendici de monte Amiata, dove era molto conosciuta.