Lanazione.it - Arezzo lancia il progetto “natura e biodiversità” per un futuro più verde

, 29 marzo 2025 –il” per unpiùIl Comune diprosegue il suo impegno per la sostenibilità e l’ambiente con il lancio del”, parte del Green City Accord, l’iniziativa europea che promuove città più verdi, pulite e vivibili. Il, realizzato in collaborazione con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), è stato presentato questa mattina presso il CAS Colle del Pionta. L’evento di lancio, che si è tenuto questa mattina al Cas del Parco del Pionta, ha previsto una prima parte dedicata alla presentazione dello studio condotto dal CREA, seguita dall’illustrazione di alcune best practices: una a livello europeo a cura della città di Vilnius, e una italiana a cura di Ambiente Italia.