.com - Arezzo, incidente sul lavoro: tocca cavi dell’alta tensione e resta folgorato. 40enne in gravi condizioni

Leggi su .com

Nuovo infortunio sulstamattina, 29 marzo 2025, in Toscana. E' accaduto nel comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito mentre si trovava all'interno di un magazzinoL'articolosulinproviene da Firenze Post.