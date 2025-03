Ilrestodelcarlino.it - Area Liberale chiede chiarimenti: "Bollette dell’acqua troppo alte"

In questi giorni gli utenti che pagano ad Hera i consumi di acqua hanno trovato, nella bolletta di febbraio, conteggiato un ‘conguaglio’ per precedenti consumi di acqua, in base al quale ed a parità di metri cubi consumati, il costo della bolletta mensile è pressoché raddoppiato. Tale aumento è stato giustificato da Hera con la necessità di applicare un conguaglio sui costi del consumoeffettuato nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2023 ed il 31 gennaio 2025. Un conguaglio che interessa un periodo di 13 mesi.(Faenza-Lugo-Bagnacavallo-Alfonsine) vuole capire quali siano le motivazioni alla base di tale decisione che comporta, a carico degli utenti, un aggravio della spesa per i consumi di acqua, peraltro già effettuati e pagati ad Hera. "Ci chiediamo – osserva il movimento civico – come sia possibile un’applicazione di costi retroattiva, su consumi già fatturati e pagati dagli utenti.