Ilrestodelcarlino.it - ArcheoTrekking, la Pietra di Bismantova tra natura e antichità

Ritrovo domani alle 14,30 al Centro Laudato Sì diper la prima ‘Acheotrekking di primavera’, un’escursione ad anello tra il Monte Camorra e ladi. Un’iniziativa che si inserisce nel progettodi, ideato per valorizzare il sito archeologico di Campo Pianelli e far conoscere la storia dellaattraverso esperienze di immersione nel territorio. I partecipanti saranno guidati alla scoperta dei poco noti territori che circondano la famosa, grazie ai racconti e leggende tramandate da coloro che qui hanno vissuto generazione dopo generazione. Il percorso condurrà attorno al Monte Camorra per poi salire verso il Bosco dei Frati e Campo Pianelli con una breve visita guidata del sito archeologico dell’Età del Bronzo, resa più suggestiva dalla luce del tramonto.