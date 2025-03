Aquile si alzano nella semifinale della Coppa d’Inghilterra con comoda vittoria sui cottager

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 16:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Adam Wharton è stato forse fortunato a non avere i suoi ordini in marcia quando sembrava esplodere a Muniz pochi minuti dopo aver preso un cartellino giallo.Palace aveva offerto pochissima minaccia negli scambi di apertura. Quindi è arrivato in gran parte contro la corsa di gioco quando sono andati più vicini a prendere il comando, Jefferson Lerma si è schiantato su un pallavolo sublime contro la traversa con Bernd Leno ben battuto nel goal del Fulham.Ma se pochi centimetri nessarono i fan in trasferta un momento speciale, questo sarebbe stato dimenticato pochi istanti dopo quando Eze raccolse la palla sul lato sinistro. L’Inghilterra, che ha segnato il suo primo goal internazionale senior lunedì, ha tagliato all’interno e ha piegato un sontuoso colpo nell’angolo lontano per dare il comando a Palace.