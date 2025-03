Monzatoday.it - Apre il suo nuovo negozio di barba e capelli e regala tagli ai clienti per tutto il giorno

Leggi su Monzatoday.it

Tanti palloncini neri e dorati fuori dal. Poi un grande cartellone che annuncia, non solo ilo del nastro della nuova attività commerciale, ma anche un regalo speciale per quelgratis per tutti.Un’iniziativa che ha subito generato il passaparola, anche sui social.