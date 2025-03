Ilrestodelcarlino.it - Appello per Veneto Banca. Assoluzioni confermate

La Corte d’di Ancona ha confermato la sentenza con la quale a novembre 2019 il tribunale di Ascoli ha assolto quattro funzionari di(ora in liquidazione amministrativa) accusati in concorso di aver commesso una truffa ai danni di alcuni clienti dell’istituto di credito attraverso il meccanismo conosciuto come "prestito baciato". Una sentenza che era stata impugnata dalle parti civili i cui legali nell’udienza di ieri ad Ancona hanno chiesto la condanna penale (il reato era comunque prescritto), ma soprattutto quella ai fini civilistici per ottenere un risarcimento. La Corte d’ha respinto il ricorso confermando l’assoluzione piena di Enrico Liviero, 63 anni di Padova, Enrico Moretti, 65 anni di Civitanova e Giorgio Fini 61 anni di Lapedona. Erano difesi, rispettivamente, dagli avvocati, Davide Brunelli, Pierfrancesco Tasso e Giovanni Lanciotti.