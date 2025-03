Anteprima24.it - Anziana sbaglia strada e perde l’orientamento: ritrovata in una zona isolata

Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura per un’di Benevento alla guida di una Fiat 600. La donna hatomentre percorreva la provinciale tra Pesco Sannita e Pago Veiano: ha quindi persoe non ha potuto ritrovare laprincipale restando a vagare in unacollinare,e non frequentata. Non essendo tornata a casa per l’orario previsto, un parente, temendo il peggio, ha dato l’allarme. Attivata la macchina delle ricerche prevista dai protocolli, i Vigili del Fuoco hanno cominciato una serrata operazione di ricerca anche con l’aiuto di un elicottero. Alla fine I caschi rossi hanno individuato e raggiunto l’auto della malcapitata. La donna è stata trovata in buono stato di salute e riportata a casa. Successivamente è stata recuperata anche l’auto.