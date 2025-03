Iltempo.it - Antonio Tajani: "I volenterosi? Italia protagonista. Sicurezza con l'alleato americano"

Dalla rivoluzione copernicana per porre fine allo scandalo dei passaporti («diventare cittadinono è una cosa seria») alla crisi ucraina («non possiamo rinunciare a gestire ladell'Europa insieme all'») fino al modello Albania («i centri sono stati colti a livello internazionale come un segnale politico»), il ministro degli Esteri,, affronta tutti i temi caldi del momento.Ministro, perché siete intervenuti sullo ius sanguinis, cosa cambia riguardo alle concessioni della cittadinanza? «Voglio fare una premessa: diventare cittadinono è una cosa seria. Ottenere un passaportono non può essere frutto di un "commercio", di una compravendita. Ecco perché questa riforma. Non abbiamo voluto cancellare lo "ius sanguinis": vogliamo limitare abusi e assurdità che il vecchio regime permetteva.