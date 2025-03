Ilprimatonazionale.it - Antifascismo e slogan partigiani: Medvedev vuole spodestare l’Anpi

Roma, 29 mar – Dmitrytorna a farneticare su X (ex Twitter) con una dichiarazione che trasuda odio e fanatismo ideologico, paragonando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla figura di Benito Mussolini e minacciandolo apertamente di una fine simile. Lo fa con il più becero e comune stile partigiano: quello di chi“appendere a testa in giù” qualcuno dal salotto di casa.parla ancora di Piazzale LoretoIl vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ha infatti scritto: “Gli americani hanno proposto un ottimo accordo commerciale al freak di Kiev. Se il regime di Kiev lo approverà, il drogato e soci verranno appesi a Maidan, come Mussolini. E se lo rifiuterà, gli Stati Uniti azzereranno il regime banderista. Scacco matto“. Un messaggio che non è solo l’ennesima provocazione – non è la prima volta che il soggetto in questione evoca la mattanza di Milano – ma una dimostrazione chiara di come l’attuale leadership russa abbia la stessa mentalità di quegli stessicomunisti che nel 1945 inscenarono lo scempio di Piazzale Loreto.