Dilei.it - Anticipazioni Ne vedremo delle belle, tra gli ospiti della seconda puntata i Coma_Cose

Leggi su Dilei.it

Spettacolo, competizione e una buona dose di rivalità: sono questi gli ingredientinuova giostra televisiva orchestrata da Carlo Conti. Nenon è solo un titolo: è una promessa che,dopo, si trasforma in scontri tra dive, alleanze da soap e colpi di scena da manuale. Stasera il sipario si riapre su Rai 1 e l’adrenalina è alle stelle.Carlo Conti torna in prima serata con una nuova sfida televisivaQuesta sera, sabato 29 marzo alle 21.30, Rai1 rimette in pista lo show condotto dal condottierorassicurazione Carlo Conti. Dopo il debutto che ha incoronato Pamela Prati, il palco si prepara ad accogliere nuove performance, nuove stoccate e nuovi sorrisi smaglianti. Finti.La reginaprima, sempre lei: la Prati, che con un numero tratto da Mamma Mia ha messo tutti in riga.