Anticipato il big-match di Serie D. Seravezza-Livorno si gioca stasera

sialle 20.30 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. L’ufficialità dell’anticipo al sabato del big-della 29ª giornata del campionato diD (girone E) è arrivata a poco più di 24 ore dalla sfida, ieri all’ora di pranzo dopo una missiva last-minute delle due società amiche di, accordatesi dopo che giovedì pomeriggio era emerso il divieto di trasferta in Versilia ai tifosi livornesi per la gara inizialmente programmata come da calendario a domenica pomeriggio. Il club labronico si era poi esposto nella serata di giovedì con un duro comunicato definendosi "sconcertato" e "criticando con fermezza la decisione del prefetto di Lucca di vietare la trasferta ai tifosi amaranto (decisione confermata anche per l’anticipo di oggi) con una scelta che colpisce due società molto amiche, penalizzando una a livello economico (ilinfatti contava di fare il miglior incasso della stagione domenica, ndr) e privando l’altra del sostegno del proprio pubblico in un momento decisivo del campionato" segnalando inoltre che "la medesima trasferta fu autorizzata e si svolse senza alcun problema di ordine pubblico il 22 settembre in occasione di Fezzanese-nel corso di questo campionato (concomitante con Massese-Pro) e dell’amichevole di agosto tra, entrambe disputate nello stesso impianto sportivo con gran seguito di appassionati in arrivo da".