Tvzap.it - Andrea Pucci rompe il silenzio dopo il malore sul palco

Personaggi Tv.. Il noto comico ha recentemente comunicato, attraverso un video su Instagram, la decisione di interre temporaneamente il suo tour teatrale “30 anni. e non sentirli”. La sospensione è stata causata da unche lo ha colpito durante l’esibizione al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. (Continua.)Leggi anche: Chi è, tutte le curiosità sul famoso comico italianoLeggi anche: Maneskin, il drammatico annuncio su Instagram: fan senza parolesulDi recente, al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, il comicoha accusato undurante il suo spettacolo teatrale “30 anni. e non sentirli”. L’evento è stato interrotto pocol’inizio, costringendoa prendersi una pausa per motivi di salute ancora da chiarire.