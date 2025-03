Dilei.it - Andrea Pucci, malore sul palco durante lo spettacolo: come sta

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, con queste parole,, tra i comici più amati, ha interrotto il suoal Gran Teatro PalaGalassi a Forlì nella serata del 28 marzo, dove stava portando lo show celebrativo 30 anni. e non sentirli, per la sua lunghissima carriera.sta adesso.interrompe loper unstaUnsulper il comico, che ha interrotto il suo show 30 anni. e non sentirli congedandosi con il pubblico e dirigendosi dietro le quinte. La serata al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì era iniziataprevisto, con battute e intermezzi musicali. Era presente anche una band dal vivo e,riporta Il Resto del Carlino,si era unito alla band per alcune canzoni. Poi, però, a circa mezz’ora dall’inizio dello show,si è congedato, dicendo di non sentirsi bene e di non riuscire ad andare avanti.