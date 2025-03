Notizieaudaci.it - Andrea Pucci, malore sul palco a Forlì: spettacolo interrotto e date rinviate

Attimi di apprensione perdurante il suo“30 anni. e non sentirli” al Gran Teatro PalaGalassi di. Il comico milanese, impegnato nella sua tournée celebrativa, ha dovuto interrompere la serata a causa di unimprovviso.Ile l’interruzione delloDopo circa mezz’ora dall’inizio dello show,ha manifestato segni di malessere, rivolgendosi al pubblico con parole che hanno subito allarmato i presenti:“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti.”Pochi istanti dopo, il comico ha lasciato ilper rientrare dietro le quinte. Il pubblico ha atteso con la speranza di vederlo tornare, ma dopo una quindicina di minuti uno dei musicisti ha annunciato che l’artista non era in grado di proseguire.Subito dopo,è stato assistito dai sanitari dell’ambulanza presente in teatro.