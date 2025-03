Ilgiorno.it - Andrea Pucci è tornato a Milano dopo il malore improvviso a Forlì: l’abbraccio dei fan al comico

– “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”. Da dietro le quinte, l’attoreha rinunciato alle scene a causa di unche lo ha costretto a cancellare lo spettacolo “30 anni. e non sentirli” che avrebbe dovuto avere luogo venerdì sera al Gran Teatro PalaGalassi di. Il pubblico ha atteso per circa quindici minuti, sperando in un ritorno del, ma uno dei musicisti ha comunicato non era in grado di riprendere.è stato visitato subitovisitato dai sanitari dell’ambulanza presente al teatro e poi è rientrato aper ilsul palco del Palafiera a: spettacolo interrotto La carriera di, all’anagrafeBaccan, è nato ail 23 agosto 1965. La sua carriera artistica ha avuto inizio in modo insolito:aver lavorato nella tabaccheria di famiglia e come gioielliere, ha scoperto la passione per l’intrattenimento lavorando come animatore nei villaggi turistici.